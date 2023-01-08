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طيارون روس يتدربون فوق المحيط الهادئ

2023-01-08

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلتين اعتراضيتين من طراز “ميغ 31 بي إم”، مقرهما كامتشاتكا، حلقتا فوق المحيط الهادئ.

وقالت الوزارة في بيان اليوم وفقاً لموقع روسيا اليوم “حلق طيارو مقاتلات ميغ 31 بي إم الاعتراضية على ارتفاعات عالية، ومارسوا مهاراتهم في القيام برحلات في درجات حرارة منخفضة بأجهزة تجريبية، وفي غياب معالم مرئية”.

وأشار البيان إلى أن المهمة الرئيسية كانت تحسين مهارات أداء المهام الموكلة من قبل أطقم هذا النوع من المقاتلات، أثناء أداء مهام قتالية للدفاع الجوي في مناطق أقصى الشمال.

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