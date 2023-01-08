حماية المستهلك في درعا تسير دوريات لمراقبة محطات الوقود ومراكز المحروقات

درعا-سانا

سيرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا دوريات إلى مختلف محطات الوقود ومراكز المحروقات في المحافظة، للتحري عن عدم وجود خزانات سرية لديها ومن وجود الاحتياطي من مادتي المازوت والبنزين.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور يحيى عبد الله في تصريح لمراسل سانا، أنه تم توجيه الدوريات للتأكد من سلامة العدادات ووجود المعايرة على المضخات، ومن وصول المادة إلى المواطنين بالسعر المعلن عنه.

من جهة ثانية بين عبد الله أن دوريات المديرية نظمت 10 ضبوط تموينية وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 2021، طالت معتمدي خبز في قرية المسيكة بمخالفة التلاعب بالكميات المسلمة عبر البطاقة الالكترونية، وتم تغريمهما بمبلغ 4.811 ملايين ليرة سورية، كما طالت مركز محروقات عبد السلام المصري في بلدة نافعة بمخالفة البيع بسعر زائد لمادة المازوت.

كما شملت الضبوط وفقاً لعبد الله محلات مواد غذائية في مدينة درعا بمخالفة البيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار، وفعاليات تجارية مختلفة (مواد غذائية وأحذية ومفروشات) في مناطق درعا وازرع والحارة بمخالفة إبراز فواتير شراء غير نظامية، وضبطا بحق صاحب محل ألبسة في بلدة خبب بمخالفة عدم وجود لوحة تبين حق المستهلك بالاستبدال والإعادة.

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