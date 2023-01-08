جامعة دمشق تعلن عن مفاضلة ملء الشواغر لمقاعد الطلاب العرب والأجانب في الدراسات العليا

دمشق-سانا

أعلنت جامعة دمشق اليوم مفاضلة ملء الشواغر لمقاعد الطلاب العرب والأجانب في الدراسات العليا، ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص، ودبلوم التأهيل التربوي وفق الرسوم المحددة.

وبينت الجامعة في إعلان تلقت سانا نسخة منه أن المفاضلة موجهة لخريجي الجامعات السورية الحكومية والخاصة والجامعات غير السورية وخريجي التعليم المفتوح ولجميع الاختصاصات، باستثناء كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والهندسة المعمارية والمعلوماتية والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي لحملة الإجازة في الهندسة المعمارية للعام الدراسي 2022-2023.

وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن للراغبين تقديم طلباتهم إلى مديرية النظم والمعلومات اعتباراً من الغد ولغاية يوم الخميس 19-1-2023، وأنه يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات والتفاصيل من خلال موقعها الإلكتروني.

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