ميا يبحث مع المعولي سبل تعزيز التعاون البرلماني بين سورية وعُمان

مسقط-سانا

بحث رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال بن ناصر المعولي مع سفير سورية في عمان الدكتور إدريس ميا، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة البرلمانية.

وخلال اللقاء اليوم جدد المعولي مواقف بلاده الحريصة والداعمة لسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية.

من جهته أكد السفير ميا على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية السورية العمانية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء المستشار في السفارة فتوح قدسية، ومن الجانب العماني راشد النعيمي مدير مكتب رئيس المجلس وعبد الله السعدي رئيس قسم العلاقات الخارجية وسمية العامرية رئيسة قسم العلاقات الثنائية في المجلس.

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