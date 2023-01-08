لتوزيعها على الفلاحين في المحافظات.. تأمين 2057 طناً من بذار البطاطا المستوردة و173 طناً من الإنتاج المحلي

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة العامة لإكثار البذار عن استيراد كميات من بذار البطاطا التي اكتتب عليها المزارعون للموسم الحالي، لتوزيعها على الفلاحين في مختلف المحافظات، على أن تصل كامل الكميات المستوردة خلال الأيام القادمة.

وفي تصريح لـ سانا أوضح مدير المؤسسة العامة لإكثار البذار المهندس وائل الطويل أنه تم استيراد 2057 طناً من بذار البطاطا للموسم الحالي من أصناف (سبونتا _ آجريا _ فابولا _ فريدة _ أريزونا _ ايفرست و سينرجي).

وأشار الطويل إلى أن حصة المحافظات من تلك الكميات تتوزع على 203 أطنان إلى حلب و 448 طناً إلى حماة و 301 طن إلى حمص و 193 طناً إلى دمشق، و500 طن إلى درعا و17 طناً إلى السويداء، و95 طناً إلى اللاذقية و300 طن إلى طرطوس.

وبين الطويل أن كميات البذار المستوردة بدأت بالوصول إلى القطر منتصف الشهر الماضي، وعلى الفور بدأت عمليات البيع للمزارعين المكتتبين عليها وبأسعار تشجيعية، حيث بلغت الكميات المباعة لتاريخه حوالي 688 طناً ومن المتوقع أن تصل كامل كميات البذار خلال الأيام القليلة القادمة، وستستمر عمليات البيع حتى نهاية موعد الموسم الزراعي.

ولفت الطويل إلى أنه يتوفر لدى المؤسسة حوالي 173 طناً من بذار البطاطا المنتجة محلياً ضمن المشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا، مشيراً إلى أنه تم الاكتتاب على كامل هذه الكمية من قبل المزارعين، وبدأت عملية بيع وتسليم البذار لهم.

مهران معلا

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