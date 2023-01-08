ضبط أفران تموينية بمخالفة نقص وزن ربطة الخبز بطرطوس

طرطوس-سانا

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس ضبوطاً طالت عدة أفران تموينية بطرطوس، بمخالفة نقص وزن ربطة الخبز.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس بشار شدود في تصريح لمراسلة سانا أنه تم ضبط عدة أفران تموينية في طرطوس، بمخالفة نقص وزن ربطة الخبز، وعدم التقيد بأوقات العمل، وبلغت قيمة التغريمات 8507625 ليرة سورية.

وأشار شدود إلى أنه تم ضبط عدة محلات بمخالفات، منها عدم الإعلان عن الأسعار وحيازة فواتير شراء، لافتاً إلى أن دوريات المديرية تقوم بجولاتها الميدانية بشكل مستمر على الأفران، بقصد منع التلاعب بأوزان ربطة الخبز وإنتاج خبز جيد الصنع، إلى جانب القيام بجولاتها على الأسواق، بهدف مراقبة وضبط الأسواق واستقرار أسعار المواد لمنع احتكار المواد وتوافرها للجميع.

هيبه سليمان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency