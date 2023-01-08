قمر اصطناعي أمريكي يصطدم بالأرض اليوم

واشنطن-سانا

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن قمرها الصناعي إربس سيرتطم بالأرض مساء اليوم، بعد أن أنهى مهمته في الفضاء لمدة تقارب 40 عاماً.

ونقل موقع سبيس نيوز الأمريكي عن ناسا قولها: إن “احتمال أن يلحق حطام إربس ضرراً بأي شخص على الأرض منخفض للغاية”، مرجحة أن يحترق معظم القمر الصناعي البالغ وزنه 2450 كيلو غراماً عند دخوله مجال الأرض.

وتم إطلاق إربس في عام 1984 على متن مكوك الفضاء تشالنجر، واستمر طوال فترة وجوده في الفضاء لمدة 38 عاماً في جمع قياسات الأوزون والغلاف الجوي حتى عام 2005، واستخدم العلماء هذه البيانات لدراسة كيفية امتصاص الأرض وإشعاعها للطاقة الشمسية.

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