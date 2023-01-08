حياة المنايا… مجموعة شعرية لياسين السعيد تعبر عن قضايا إنسانية مختلفة

دمشق-سانا

حياة المنايا مجموعة شعرية جديدة للشاعر ياسين عبد الحميد السعيد، اقتصرت على الشعر الموزون الذي غلبت عليه التفعيلة والعاطفة الصادقة، إضافة إلى شعر الشطرين ليعبر عن معاناة الإنسان، وما ينعكس في داخله من هموم مختلفة.

وفي مجموعة الشاعر السعيد تتجلى العاطفة الصادقة التي تتشكل منها أغلب نصوصه، فيرسم الأحلام والتطلعات بشكل عفوي، حيث قال في قصديته التي حملت عنوان على هوامش دفتري :

على هوامش دفتري

رسمت حلم الأرجوان

رحت أجمع ما استطعت من أماني العظام.

وعبر الشاعر في قصيدته التي حملت عنوان المجموعة، وجاءت بأسلوب الشطرين عن حب البلد وضرورة الدفاع عنه، وهذا ما يتلاءم مع الشعر الموزون ذي القافية والروي الموحد الذي تختاره العاطفة فقال:

تمور العيون اشتهاء البلد فينهمل الدمع دون جلد

وتلقي بأفراحها المستحيلة.. في موج بحر بعيد المدد

المجموعة الشعرية الصادرة عن دار أعراف للنشر والطباعة والتوزيع، والتي تقع في 108 صفحات من القطع المتوسط تضمنت نصوصاً اختلفت فيها التفعيلات وفق المواضيع المطروحة وما يناسبها.

الشاعر ياسين السعيد، شاعر وفنان تشكيلي مغترب، شارك بالعديد من الفعاليات الأدبية ومعارض للفن التشكيلي في سورية والأرجنتين، وله مجموعة شعرية قيد الطباعة.

محمد خالد الخضر

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