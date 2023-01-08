وزارة الخارجية تعلن عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من العاملين الدبلوماسيين

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم عن إجراء مسابقة لتعيين 25 من العاملين الدبلوماسيين في الوزارة، من حملة شهادة (الدكتوراه والماجستير والإجازة الجامعية).

وبينت الوزارة في إعلان لها على موقعها الرسمي أن الاختصاصات المطلوبة هي الآداب والعلوم الإنسانية: “اللغة الإسبانية واللغة اليابانية والفارسية والألمانية والتركية والصينية والروسية وعلم الاجتماع والفلسفة والتاريخ والآثار والجغرافيا والمكتبات واللغة العربية واللغة الإنكليزية واللغة الفرنسية”، والحقوق والعلوم السياسية: (علوم سياسية وعلاقات دولية) و(العلاقات الدولية والدبلوماسية) و(علاقات دولية)، إضافة إلى الإعلام والاقتصاد.

وذكرت الوزارة أن شهادات الماجستير والدكتوراه في الاختصاصات المذكورة أعلاه تقبل بغض النظر عن اختصاص الإجازة الجامعية، وشهادة خريجي المعهد الوطني للإدارة العامة.

ولفتت الوزارة إلى أن شروط التقدم ومراحل وإجراءات المسابقة توجد في الموقع الرسمي للوزارة.

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