486 هكتاراً المساحة المزروعة بالثوم الشتوي في الحسكة

الحسكة-سانا

بلغت المساحة المزروعة بمحصول الثوم في محافظة الحسكة للموسم الشتوي الحالي 486 هكتاراً، متجاوزة الخطة الفرعية البالغة 410 هكتارات.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا أن محصول الثوم الشتوي من المحاصيل التي تزرع في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي في محافظة الحسكة، حيث يقبل الفلاحون على زراعته نتيجة تكاليف إنتاجه المنخفضة مقارنة بباقي محاصيل الخضراوات الشتوية الأخرى، إضافة إلى عائده الإنتاجي ومردوده الجيد، مشيراً إلى أن الإنتاج الجيد من المحصول غالباً ما يؤمن حاجة المحافظة منه.

وحسب مديرية الزراعة فإن تقديرات إنتاج المساحة المزروعة بالثوم الشتوي الحالي تبلغ 1458 طناً.