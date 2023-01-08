رئيس الأركان الإيراني: مطلب شعبنا التصدي للإرهاب الأمريكي

طهران-سانا

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن مواجهة الإرهاب الأمريكي باتت مطلباً للشعب الإيراني والشعوب المتطلعة للعدالة بعد جريمة اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني.

وقال باقري في رسالة له بمناسبة الذكرى السنوية لعملية الشهيد سليماني: “إن استراتيجية إيران لطرد القوات الإرهابية الأمريكية من المنطقة ستتواصل حتى تحقيق هذا الهدف”، معتبراً أن اغتيال القوات الأمريكية لسليماني أغرق الشعب الإيراني والشعوب الإسلامية، وشعوب الدول الأخرى في ذهول غريب، إذ كيف تقوم حكومة ما باستهداف ضيف رسمي للحكومة العراقية بهجوم بطائرة مسيرة خلافًا لجميع القواعد القانونية والسياسية والدولية.

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