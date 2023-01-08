مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين إثر إطلاق نار في مدينة هوليوود الأمريكية

واشنطن-سانا

قتل شخص، وأصيب اثنان آخران في حادث إطلاق نار وقع بالقرب من ممشى المشاهير بمدينة هوليوود في مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونقلت صحيفة لوس انجلوس تايمز الأمريكية عن الشرطة المحلية قولها اليوم: “إن رجلاً مسلحا أطلق النيران على عدد من الأشخاص لدى مغادرتهم أحد المباني بالقرب من تقاطع شارع هوليوود بوليفارد بمقاطعة لوس أنجلوس، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح”.

ولم يعرف حتى الآن سبب إطلاق النار، فيما بدأت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

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