قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة فلسطينيين في مناطق بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل وبلدة الرام في القدس، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين.

وداهمت قوات الاحتلال بلدات رمانة وعانين والطيبة والطرم ونزلة زيد وطورة ويعبد في جنين، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، وأقامت حواجز عسكرية، فيما أغلقت المدخل الشمالي لبلدة تقوع في بيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال أمس أربعة فلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

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