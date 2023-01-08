دونيتسك: تضرر محطتين للطاقة في دونيتسك جراء قصف النظام الأوكراني

دونيتسك-سانا

أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية اليوم عن تعرض محطتين للطاقة الحرارية للضرر، جراء قصف قوات النظام الأوكراني على منطقتي نوفي سفيت وزوغريس في الجمهورية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم وتنسيق القضايا المتعلقة بالحرب قوله على صفحته على تلغرام اليوم: “وردت معلومات عن الأضرار الناجمة عن قصف التشكيلات المسلحة الأوكرانية لمدن الجمهورية، حيث تضررت محطة ستاروبيشيفسكايا للطاقة الحرارية وأيضاً محطة زويفسكايا للطاقة الحرارية”، موضحاً أن متجراً للسيارات تعرض أيضاً لأضرار أثناء قصف القوات الأوكرانية لمدينة يلينوفكا.

وكان مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك كشف عن تعرض نوفي سفيت وزوغريس للقصف، جراء إطلاق القوات الأوكرانية ستة صواريخ براجمات وصاروخ واحد من نظام الصواريخ توتشكا-أو.

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