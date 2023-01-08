الصحة العالمية: متحور كورونا الجديد أكثر قابلية للانتقال

جنيف-سانا

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أحد المتغيرات الفرعية الجديدة من متحور أوميكرون هو “السلالة الأكثر قابلية للانتقال حتى الآن”.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن ماريا فان كيركوف المسؤولة الفنية لفيروس كورونا في المنظمة قولها “نحن قلقون بشأن نمو المتحور (إكس بي بي 1.5) في أوروبا وشمال شرقي أمريكا”، مشيرة إلى أن هذا المتحور حل سريعاً مكان المتغيرات المتداولة الأخرى في تلك المناطق.

وحتى الآن لا يعرف العلماء ما إذا كان المتغير الجديد يسبب مرضاً أكثر خطورة أو يؤدي إلى المزيد من النتائج السلبية مثل آثار فيروس كورونا طويلة المدى.

ولا يزال الباحثون يدرسون أيضاً مدى قدرة اللقاحات على مقاومة المتحور (إكس بي بي 1.5)، ولكنهم أشاروا إلى أن الجرعة المعززة ثنائية التكافؤ المحدثة تظل أفضل طريقة للحماية منه.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency