حبيب نورمحمدوف يترك عالم الفنون القتالية المختلطة نهائياً

موسكو-سانا

أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء بأن البطل السابق لاتحاد (يو اف سي) للفنون القتالية المختلطة (ام ام أ) الروسي حبيب نور محمدوف سيترك هذا المجال بشكل كامل.

وأشارت الوكالة الى أن نورمحمدوف سيبتعد تماماً عن عالم الفنون القتالية المختلطة (ام ام أ)، بما في ذلك تنظيم النزالات والتدريب وكل ما يتعلق باللعبة، لافتة إلى أن البطل السابق يمكث حالياً في منزله بجمهورية داغستان.

يذكر أن نورمحمدوف أعلن اعتزاله بشكل مفاجئ بعد تغلبه على الأمريكي جاستن غايتجي في تشرين الأول 2020 ضمن دورة (يو اف سي250) في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بعد 29 انتصاراً .