8 كانون الثاني1980- أنديرا غاندي تفوز برئاسة الحكومة الهندية

دمشق-سانا
1790- الرئيس الأمريكي جورج واشنطن يلقي من نيويورك أول خطاب سنوي له.
1892- عباس حلمي الثاني يتولى حكم مصر خلفاً لوالده الخديوي توفيق الذي توفي في اليوم السابق.
1918- الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون يضع مبادئه الأربعة عشر.
1959- الجنرال شارل ديغول يتولى رئاسة فرنسا.
1961- إجراء استفتاء في فرنسا والجزائر حول حق تقرير المصير في الجزائر.
1973- انطلاق المهمة الفضائية السوفييتية لونا 21 .
1980- أنديرا غاندي تفوز برئاسة الحكومة الهندية.
2009- مجلس الأمن الدولي يتبنى القرار رقم 1860 الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، يليه انسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من القطاع.
من مواليد هذا اليوم
1867- إميلي غرين بالش، اقتصادية ونقابية أمريكية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1946.
1983- كيم جونغ أون رئيس كوريا الديمقراطية.
من وفيات هذا اليوم
1996- فرنسوا ميتيران رئيس فرنسا.
1997- ملفين كالفن، عالم كيمياء حيوية، أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1961.
2002- الكسندر بروخروف، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1964.
أعياد ومناسبات
يوم الكومنولث في جزر ماريانا الشمالية.