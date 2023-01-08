8 كانون الثاني1980- أنديرا غاندي تفوز برئاسة الحكومة الهندية

دمشق-سانا

1790- الرئيس الأمريكي جورج واشنطن يلقي من نيويورك أول خطاب سنوي له.

1892- عباس حلمي الثاني يتولى حكم مصر خلفاً لوالده الخديوي توفيق الذي توفي في اليوم السابق.

1918- الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون يضع مبادئه الأربعة عشر.

1959- الجنرال شارل ديغول يتولى رئاسة فرنسا.

1961- إجراء استفتاء في فرنسا والجزائر حول حق تقرير المصير في الجزائر.

1973- انطلاق المهمة الفضائية السوفييتية لونا 21 .

1980- أنديرا غاندي تفوز برئاسة الحكومة الهندية.

2009- مجلس الأمن الدولي يتبنى القرار رقم 1860 الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، يليه انسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من القطاع.

من مواليد هذا اليوم

1867- إميلي غرين بالش، اقتصادية ونقابية أمريكية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1946.

1983- كيم جونغ أون رئيس كوريا الديمقراطية.

من وفيات هذا اليوم

1996- فرنسوا ميتيران رئيس فرنسا.

1997- ملفين كالفن، عالم كيمياء حيوية، أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1961.

2002- الكسندر بروخروف، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1964.

أعياد ومناسبات

يوم الكومنولث في جزر ماريانا الشمالية.