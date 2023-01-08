إصابة فلسطينيين اثنين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهما في الخليل

القدس المحتلة- سانا

أصيب فلسطينيان بجروح مساء اليوم، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهما جنوب وشمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال أوقفت مركبة كان يستقلها ثلاثة شبان فلسطينيين في بلدة الدورا جنوب المدينة وأرغمتهم على النزول، ثم اعتدت بالضرب المبرح على أحدهم ما تسبب بإصابته بجروح، فيما قامت باعتقال الاثنين الآخرين.

كما قامت قوات الاحتلال باقتحام بلدة بيت أمر شمال المدينة، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى لإصابة شاب بجروح والعشرات بالاختناق.

وأصيب فلسطينيان في وقت سابق اليوم بجروح جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهما جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

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