زاخاروفا: قرار كييف نزع جنسية 13 كاهناً أوكرانياً عمل شيطاني

موسكو-سانا

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قرار رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نزع الجنسية عن 13 كاهناً من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بأنه عمل شيطاني.

وقالت زاخاروفا في قناتها على تلغرام اليوم تعليقاً على معلومات حول قرار زيلينسكي: “إنها الشيطانية تتجلى على صورتها”.

يُشار إلى أن نظام كييف كثف في الآونة الأخيرة إجراءاته ضد الكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية، حيث يقوم بعمليات دهم في كنائسها وأبرشياتها في جميع أنحاء البلاد بذرائع متعددة.

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