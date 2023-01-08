سلوتسكي: نظام كييف يضع مصالح الناتو فوق مصالح الشعب الأوكراني

موسكو-سانا

أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أن نظام كييف يضع مصالح حلف الناتو فوق مصالح الشعب الأوكراني.

ونقلت وكالة تاس عن سلوتسكي قوله اليوم تعليقاً على تصريحات وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف حول قيام الجنود الأوكرانيين بتنفيذ مهمة حلف الناتو بدمائهم: “إنهم في كييف يضعون مصالح حلف الناتو فوق مصالحهم الوطنية، وهذه خيانة رسمية لشعب أوكرانيا”.

وأضاف سلوتسكي: “من الواضح أن أحداً لم يسأل الأوكرانيين عما إذا كانوا يريدون العمل كدروع بشرية لمصلحة الناتو”، مشيراً إلى أن الغرب الجماعي سيحاول إضعاف روسيا حتى آخر أوكراني.

وكان ريزنيكوف أشار في مقابلة تلفزيونية مؤخراً إلى أن الجنود الأوكرانيين ينفذون مهمة حلف الناتو، ويشاركون في الصراع ضد روسيا بدلاً عنه، ولذا فهو مطالب بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency