الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يجدد تعاقده مع ديشامب

باريس-سانا

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تجديد تعاقده مع ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي الأول.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد أنه تم التوصل إلى اتفاق مع ديشامب بتمديد عقده 4 سنوات إضافية حتى عام 2026، لافتاً إلى استمرار كل من جاي ستيفان مساعداً لديشامب، وفرانك رافيوت مدرباً لحراس المرمى، وسيريل موين مدرباً للأحمال.

وقاد ديشامب المنتخب إلى التتويج بكأس العالم 2018 في روسيا، ودوري الأمم الأوروبية 2021 وبلغ معه نهائي مونديال 2022 حين خسرت فرنسا أمام الأرجنتين بركلات الترجيح ونهائي يورو 2016 الذي خسرته فرنسا أمام البرتغال.

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