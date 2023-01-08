إصابة فلسطينيين اثنين جراء اعتداء مستوطنين عليهما في بيت لحم

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطينيان مساء اليوم بجروح جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهما جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة خلة النحلة جنوب المدينة، واعتدت على الفلسطينيين بالحجارة، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح نقلاً على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يذكر أن اعتداءات المستوطنين في منطقة خلة النحلة تصاعدت في الفترة الأخيرة بحماية قوات الاحتلال في إطار محاولاتهم للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، وتجريفها لتوسيع مخططاتهم الاستيطانية.

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