إلقاء القبض على قاتل مدير مدرسة في حماة

حماة-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي في محافظة حماة القبض على قاتل الأستاذ عبد العزيز القاسم مدير مدرسة عبد المعين قطرميز.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم: “بتاريخ 4 -1-2023 ورد إخبار إلى قسم شرطة الحميدية في حماة بدخول مدير مدرسة عبد المعين قطرميز في حي القصور إلى المركز الطبي لتلقي العلاج، إثر تعرضه لعدة طعنات وقد فارق الحياة بعد يومين متأثراً بجراحه”.

وأضافت الوزارة: “من خلال المتابعة والتحري الدقيق، وبالتنسيق بين قسم الشرطة المذكور وفرع الأمن الجنائي تمكنت دوريات فرع الأمن الجنائي بحماة من إلقاء القبض على القاتل بتاريخ 7 – 1 – 2023، وتبين أنه يدعى (غازي.م) تولد 2007 وبالتحقيق المبدئي معه اعترف بإقدامه على دخول المدرسة بقصد قتل المغدور حيث قام بطعنه عدة طعنات ما أدى لوفاته”.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة لكشف ملابسات الحادثة.

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