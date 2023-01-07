ريال مدريد يخسر من فياريال في الدوري الإسباني

مدريد-سانا

خسر فريق ريال مدريد أمام مضيفه فياريال بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أهداف فياريال كل من اللاعبين يريمي بينو وجيرارد مورينو في الدقائق47 و63 من ضربة جزاء، بينما سجل كريم بنزيما هدف الريال الوحيد بالدقيقة 59 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع فياريال رصيده للنقطة الـ 27 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد ريال مدريد عند النقطة الـ 38 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الصدارة، والذي سيحصل على الفرصة للانفراد بالصدارة عند مواجهة أتليتكو مدريد غداً الأحد.

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