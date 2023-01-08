يوم علمي لطلبة كلية هندسة الزراعة بجامعة حلب حول صناعة صابون الغار

حلب-سانا

نظمت كلية الهندسة الزراعية بجامعة حلب بالتعاون مع غرفة الصناعة يوماً علمياً لطلبة الكلية للتدريب على صناعة صابون الغار الحلبي، والاطلاع على مراحل إنتاجه.

وبين عضو غرفة صناعة حلب المهندس محمد زكريا صابوني في تصريح لمراسل سانا أنه تمت دعوة الطلاب إلى مصبنة جبيلي بحلب القديمة للتعرف عن كثب على عملية تصنيع صابون الغار الذي اشتهرت به المدينة عبر التاريخ، مؤكداً أهمية هذه الجولات لطلبة الجامعة في إطار التعاون مع غرفة الصناعة لربط العلم بالعمل، وتدريب جيل الشباب ورفد سوق العمل بالكوادر العلمية المؤهلة، والمساهمة في دعم الصناعة وزيادة الانتاج.

بدوره أوضح عميد كلية الزراعة الدكتور عبد المحسن السيد عمر أن هدف اليوم العلمي تعريف الطلبة على الصناعات المرتبطة بالزراعة ومنها صناعة الصابون الحلبي العريقة، بما يحقق الفائدة العلمية والعملية للطلبة المشاركين من خلال متابعة مراحل الانتاج، والتي تتم دراستها في قسم الصناعات الغذائية بالكلية لتدريب هذه الكوادر عملياً، حتى تكون قادرة في المستقبل على المشاركة الفاعلة في العملية الانتاجية.

كاميرا سانا واكبت مراحل إنتاج الصابون وتصنيعه، حيث تحدث هشام جبيلي رئيس لجنة صناعة صابون الغار بغرفة الصناعة وصاحب المنشأة عن الطرق القديمة والمتوارثة المستخدمة بصناعة صابون الغار، والتي تبدأ خلال فترة محددة في موسم الشتاء وإنتاج زيت الزيتون الذي يستخدم في صناعة الصابون، منوهاً بأهمية التعاون مع طلبة الجامعة لوضعهم بالصورة العملية لإنتاج الصابون، وكذلك الاستفادة من أبحاثهم العلمية لتطوير هذه الصناعة.

وأشار عدد من الطلبة المشاركين إلى أهمية الاطلاع عن كثب على عملية الانتاج في المعامل، والاستفادة من التجارب العملية وزيادة الخبرات واقترانها بالجوانب العلمية التي تمت دراستها في الجامعة.

قصي رزوق

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