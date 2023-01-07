رئيس الوزراء الأسترالي: الفيضانات غرب البلاد تركت تأثيراً مدمّراً

سيدني-سانا

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن الفيضانات غير المسبوقة التي تضرب منطقة كيمبرلي غرب البلاد، تركت تأثيراً مدمّراً على بلدات معزولة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ألبانيزي قوله اليوم: “إن الوصول إلى بعض المناطق كان صعباً بسبب ارتفاع المياه”، مبيناً أن الكثير منها تعيش حياة صعبة وليس لديها موارد.

وتعمل المروحيات على نقل السكان إلى مناطق آمنة في ظلّ ارتفاع منسوب مياه الفيضانات في منطقة كيمبرلي، ذات الكثافة السكانية المنخفضة في غرب أستراليا.

ووصفت أجهزة الطوارئ الفيضانات بأنها أسوأ فيضانات شهدتها الولاية على الإطلاق.

ومن أكثر البلدات تأثّراً فيتزروي كروسينغ، حيث اضطر السكّان إلى الانتظار حتى يجفّ مهبط الطائرات المغمور بالمياه، قبل أن تتمكن طائرات عسكرية من إيصال مؤن لهم.

وتعد مساحة منطقة كيمبرلي أكبر بثلاث مرات من مساحة المملكة المتحدة، لكن عدد سكانها لا يزيد على 40 ألف شخص.

وشهدت أستراليا هطول أمطار غزيرة في العامين الأخيرين، مع تواصل تأثير ظاهرة (لا نينيا) المناخية، وغمرت فيضانات مباغتة مناطق شرق البلاد في تشرين الثاني من العام الماضي، واقتلعت منازل بأكملها من أساساتها في بعض البلدات الريفية.

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