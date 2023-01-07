الوحدة يفوز على الحرية في ثالث مباريات دوري كرة السلة للرجال

حلب-سانا

فاز فريق الوحدة على الحرية بنتيجة 71-58 نقطة، في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة الحمدانية بحلب ، ضمن الجولة الثالثة من ذهاب بطولة الدوري بكرة السلة لفئة الرجال.

وانتهى الربع الأول لمصلحة الحرية بواقع 20-19 نقطة، فيما تقدم الوحدة بالربع الثاني بواقع 17-2، وتفوق الحرية بالربع الثالث بـ 21-13، ليحسم الوحدة الربع الرابع بـ 22-15 نقطة.

وتلعب الفرق مع بعضها ذهاباً وإياباً في الدور الأول، ويهبط بنهايته الناديان الأخيران إلى الدرجة الثانية، وتتأهل الأربعة الأوائل إلى الدور النهائي الذي يلعب فيه الأول مع الرابع والثاني مع الثالث للفوز بثلاث مباريات من أصل خمس مباريات، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي تقام من أصل سبع مواجهات، وفي حال فوز أحدهما بأربع منها فإنه يتوج باللقب.

سامر خزمة

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