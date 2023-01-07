وفاة شخص وإصابة 10 بجروح جراء اصطدام قطارين في العاصمة المكسيكية

مكسيكو سيتي-سانا

لقي شخص حتفه، وأصيب 10 آخرون بجروح اليوم جراء اصطدام قطارين في مترو أنفاق العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.

ونقلت وكالة تاس عن عمدة العاصمة كلوديا شينباوم قولها في حسابها على موقع تويتر: “حصل اصطدام بين عربات القطارين على خط المترو الثالث، ووصلت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث كما وصل وزراء الداخلية والأمن المدني والإدارة المتكاملة للمخاطر ومدير المترو إلى الموقع”.

بدوره أعلن المسؤول في حكومة مكسيكو سيتي موريسيو باتريس أن شخصاً واحداً توفي نتيجة اصطدام القطارين، كما تم إرسال 10 جرحى إلى مستشفيات المدينة بإصابات متفاوتة، بينما يحاول رجال الإنقاذ تحرير 4 أشخاص آخرين من العربات المتضررة جراء الاصطدام.

وتسبب الحادث بتوقف حركة القطارات على الخط الفرعي للمترو.

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