تشيلسي يعلن ضم المهاجم الإيفواري ديفيد فوفانا حتى 2029

لندن-سانا

أعلن نادي تشيلسي الإنكليزي اليوم تعاقده مع الإيفواري ديفيد داترو فوفانا بعقد طويل الأمد، قادما من نادي مولدي النرويجي.

وفي بيان عبر موقعه الرسمي، قال البلوز: إنه أنهى انتقال فوفانا من نادي مولدي بطل النرويج، حيث وقع المهاجم الشاب عقداً حتى عام 2029 مع خيار التمديد لعام آخر.

وأضاف البلوز: إن فوفانا 20 عاماً يمتلك 34 هدفاً مثيراً للإعجاب في 65 مباراة مع مولدي، مع 24 هدفاً و10 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات منذ انضمامه إلى النادي.

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