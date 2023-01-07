خلال العام الماضي… مشفى ابن النفيس بدمشق يقدم أكثر من 500 ألف خدمة

دمشق-سانا

وصل إجمالي عدد الخدمات الطبية المقدمة في مشفى ابن النفيس بدمشق خلال العام الماضي إلى 502202 خدمة، وفق مديره الدكتور نزار إبراهيم.

وفي تصريح لـ سانا أوضح الدكتور إبراهيم أنه من الخدمات المقدمة 3155 عملية جراحية، وتم إجراء تنظير لـ 608 مرضى، بينما بلغ عدد جلسات العلاج الفيزيائي 7986 جلسة، وجلسات معالجة كيميائية للأورام 19537.

ولفت الدكتور إبراهيم إلى أن الخدمات تضمنت أيضاً التصوير الشعاعي، حيث بلغت 54210 صور، والإيكو 18714 صورة، وتصوير الكثافة العظمية 263 صورة، والخدمات المخبرية 233341 خدمة، وتم إجراء 16562 تخطيط قلب، و333 تخطيط أعصاب، و187 تخطيط سمع، و2446 اختبار وظائف رئة، و394 صورة ماموغراف.

وأشار الدكتور إبراهيم إلى أنه تم قبول 10333 مريضاً في المشفى خلال العام الماضي، منهم 929 مريضاً بالعناية المشددة، في حين بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 61088 شخصاً والإسعاف 58745 شخصاً.

راما رشيدي

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