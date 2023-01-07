إصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال آخرين باعتداء للاحتلال قرب الخليل

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم من جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مظاهرة قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا جنوب الخليل، واعتدت على الفلسطينيين المشاركين في مظاهرة خرجت تنديداً باستيلاء مستوطنين على 10 دونمات من الأراضي الزراعية في منطقة البادية بالبلدة خدمة لتوسيع عمليات الاستيطان، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح والعشرات بحالات اختناق واعتقال آخرين.

وأصيب عشرات الفلسطينيين أمس جراء اعتداء قوات الاحتلال على مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق قلقيلية في الضفة الغربية.

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