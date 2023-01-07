SCS-NET

إصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال آخرين باعتداء للاحتلال قرب الخليل

2023-01-07

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم من جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مظاهرة قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا جنوب الخليل، واعتدت على الفلسطينيين المشاركين في مظاهرة خرجت تنديداً باستيلاء مستوطنين على 10 دونمات من الأراضي الزراعية في منطقة البادية بالبلدة خدمة لتوسيع عمليات الاستيطان، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح والعشرات بحالات اختناق واعتقال آخرين.

وأصيب عشرات الفلسطينيين أمس جراء اعتداء قوات الاحتلال على مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق قلقيلية في الضفة الغربية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الاحتلال يعتدي على الفلسطينيين وممتلكاتهم جنوب الخليل

القدس المحتلة-سانا اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على الفلسطينيين وممتلكاتهم  جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved