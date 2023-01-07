فصائل المقاومة الفلسطينية بدمشق تحيي ذكرى استشهاد سليماني والمهندس ورفاقهما

دمشق-سانا

إحياءً للذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ورفاقهما، أقامت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم مهرجاناً خطابياً في المركز الثقافي العربي بالميدان في دمشق.

واستذكر الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “القيادة العامة الدكتور طلال ناجي في كلمة له مبادئ وقيم الشهيد سليماني وأعماله البطولية ومناقبه، واصفاً إياه بدرة تاج المقاومة وقائد محورها الميداني والشخصية الاستثنائية التي وقفت بحزم ضد المخطط الصهيوأمريكي في المنطقة وأفشلته.

القائم بالأعمال بالسفارة الإيرانية بدمشق علي رضا آيتي أشار إلى دور الشهيد سليماني في معارك المقاومة في المنطقة، وتركه بصمات واضحة في تطوير عملياتها كماً ونوعاً، مؤكداً أن محور المقاومة أكثر قوة ومنعة في إفشال المخططات الصهيونية بالمنطقة.

الأمين العام للقيادة الفلسطينية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور محمد قيس أشار إلى أن الشهيد سليماني مثال يحتذى للإخلاص والتفاني، وأنه نذر نفسه لبناء القدرات الذاتية لمحور المقاومة والارتقاء بها، وأفنى حياته في خدمة القضية الفلسطينية.

عضو المكتب السياسي في حزب الله اللبناني حسن حب الله لفت إلى أن الشهيد سليماني أنشأ جبهة مقاومة لكل الدول والقوى الداعمة للقضية الفلسطينية وشعبها داخلياً وخارجياً، فعزز بذلك المقاومة الفلسطينية وجعلها تحقق انتصارات متتالية على العدو الصهيوني، مؤكداً استمرار محور المقاومة بهذه الجبهة وصولاً إلى تحرير الأرض وعودة الحقوق إلى أصحابها.

تخلل المهرجان عرض فيديو عن المسيرة النضالية للشهيد سليماني ورفاقه.

حضر المهرجان رئيس اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني الدكتور صابر فلحوط، ومدير عام مؤسسة القدس الدولية-سورية الدكتور خلف المفتاح، وعدد من سفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بدمشق، وقادة وممثلي الفصائل الفلسطينية، ولجان وهيئات الدفاع عن الأسرى، وممثلي الأحزاب الوطنية الفلسطينية والسورية، وفعاليات دينية وثقافية واجتماعية.

علي عجيب

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