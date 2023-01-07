اللجنة الشعبية العربية الدولية لرفع الحصار عن سورية: معركة عربية وأممية مستمرة

بيروت-سانا

أكدت اللجنة الشعبية العربية الدولية لرفع الحصار عن سورية أن رفعه هو معركة عربية وأممية مستمرة بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات الشعبية والحزبية والسياسية والثقافية.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم: “إن معاناة الشعب السوري جراء هذا الحصار تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ينبغي العمل على وقفها فوراً”، مشددة على ضرورة رفض استخدام هذه المعاناة من أجل خدمة أهداف سياسية لواشنطن والكيان الصهيوني.

ونوهت اللجنة بحجم المشاركة من شخصيات وقيادات عربية من كل الأقطار في الحملة الشعبية العربية والدولية لرفع الحصار عن سورية، مشيرة إلى أن هذه الحملة هي خطوة أولى في برنامج عمل يتضمن تشكيل لجان ثم القيام بتحركات شعبية في دول متعددة، وصولاً إلى ملتقى عربي دولي كبير لرفع الحصار عن سورية يستكمل منتديات سابقة تم انعقادها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency