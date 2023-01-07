وكالة الفضاء الأمريكية: اكتشاف مجرات مشابهة لدرب التبانة

واشنطن-سانا

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) اكتشاف مجرات مشابهة لمجرة درب التبانة، والتي تشكلت عندما كان عمر الكون 25 بالمئة فقط من عمره الحالي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن شاردا جوجي، أستاذة علم الفلك في جامعة تكساس في أوستن قولها في بيان: إن “تلسكوب (جيمس ويب) الفضائي التابع لوكالة ناسا رصد مجرات مشابهة بشكل صادم لمجرتنا، وهذه المجموعات الضخمة من الغاز والغبار والنجوم تتميز بـ (أضلع نجمية)، وهي سمات للنجوم الممتدة من مراكز المجرات إلى أقراصها الخارجية، مشيرة إلى أنه تم العثور عليها بعد فترة وجيزة من حدوث الانفجار العظيم للمجرات قبل 13.7 مليار سنة”.

وأضافت: هذا الاكتشاف المبكر للأضلع يعني أن نماذج تطور المجرات لديها الآن مسار جديد عبر الأضلع، لتسريع إنتاج النجوم الجديدة في العصور المبكرة.

وتوجد الأضلع النجمية في مجرتنا، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يراها العلماء في بداية الكون، وهو اكتشاف سيتطلب من علماء الفيزياء الفلكية تحسين نظرياتهم عن تطور المجرات.

وحدد الفريق المشرف على البحث ست مجرات بارزة، يتراوح عمرها بين ثمانية مليارات و11 مليار سنة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency