96 % نسبة تنفيذ المشاريع الاستثمارية للإدارة المحلية بالسويداء العام الماضي

السويداء-سانا

أنفقت محافظة السويداء مبلغ 7 مليارات و498 مليون ليرة من اعتمادات الموازنة الاستثمارية العامة للإدارات المحلية في العام الماضي، وبنسبة تنفيذ 96 بالمئة من الاعتماد، وبزيادة قدرها مليار و446 مليون ليرة عن العام الذي سبقه، حسب بسام عامر عضو المكتب التنفيذي لمحافظة السويداء رئيس مكتب التخطيط والموازنات والخدمات.

وبين عامر في تصريح لمراسل سانا أن الإنفاق شمل الأعمال المنفذة لمديريات الخدمات الفنية والتربية والصحة، والشؤون الاجتماعية والعمل والبيئة والثقافة والأمانة العامة للمحافظة.

وقال: إن الإنفاق تركز على صيانة وإنشاء طرق حيوية في عدد من مناطق المحافظة، وإكمال إنشاء مدارس وترميم مدارس أخرى وتصنيع حاويات، وشراء تجهيزات ومستلزمات طبية متعددة، وبعض الأدوات والمحاليل الخاصة بالعمل المخبري، مشيرا إلى أن الإنفاق شمل أيضا استكمال أعمال مركز خدمة المواطن في بلدة القريا، وتجهيز أثاث معهد التنمية الذهنية، وتنفيذ أعمال تأهيل في قصر الثقافة، وإعادة تأهيل مراكز صحية ومدرسة التمريض وغيرها من المشاريع.

وكانت محافظة السويداء أنفقت عام 2021 مبلغ 5 مليارات، و852 مليون ليرة من اعتمادات الموازنة الاستثمارية العامة للإدارات المحلية، وذلك بنسبة تنفيذ قدرها نحو 93 بالمئة من الاعتماد النهائي للموازنة البالغ 6 مليارات و310 ملايين ليرة.

عمر الطويل

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