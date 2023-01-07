وليامز تنسحب من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بسبب الإصابة

كانبرا-سانا

أعلن منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أن اللاعبة الأمريكية فينوس وليامز ستغيب عن المسابقة هذا الشهر، بسبب الإصابة.

ونقلت رويترز عن منظمي البطولة قولهم عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن وليامز البالغة من العمر 42 عاماً، انسحبت بسبب إصابتها في بطولة أوكلاند بنيوزيلاندا.

وكان من المقرر أن تشارك وليامز الفائزة بسبعة ألقاب في البطولات الكبرى، في بطولة أستراليا للمرة 22 بعدما نالت بطاقة دعوة للمسابقة المقرر إقامتها خلال الفترة من الـ 16 إلى الـ 29 من كانون الثاني.

وبانسحاب وليامز ذهبت بطاقة الدعوة الخاصة في ملبورن بارك إلى الأسترالية كيمبرلي بيريل.

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