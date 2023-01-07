دونيتسك تؤكد استهداف قوات النظام الأوكراني لمدينة ماكييفكا بصواريخ هيمارس

دونيتسك-سانا

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أن قوات النظام الأوكراني قصفت بالصواريخ مدينة ماكييفكا في الجمهورية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بعثة دونيتسك إلى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية قولها في بيان عبر قناتها على التيلغرام: إنه “تم تسجيل القصف من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا في اتجاه كونستانتينوفكا وماكييفكا، وذلك باستخدام قاذفة الصواريخ المتعددة الأمريكية هيمارس، والتي أرسلتها الولايات المتحدة لنظام كييف”.

وأعلن في وقت سابق اليوم عن إصابة إمرأة جراء قصف قوات النظام الأوكراني لمدينة هورليفكا السكنية في دونيتسك.

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