إنهاء أعمال الربط الكهربائي بين خان شيخون ومعرة النعمان بريف إدلب المحرر

إدلب-سانا

أنهت الورشات الفنية لدى شركة كهرباء إدلب أعمال مشروع الربط الكهربائي، بين مدينة معرة النعمان وخان شيخون، بريف إدلب المحرر.

وبين المدير العام للشركة ممدوح عبدو في تصريح لمراسل سانا أن أعمال الربط الكهربائي كانت لمسافات بطول نحو 28 كيلو متراً، وتضمنت أيضاً رفع الأبراج ومد الأمراس، وأكبال التوتر المتوسط، لافتاً إلى أن الاعمال حاليا تتركز حول مد الأمراس داخل أحياء مدينة معرة النعمان، وتركيب محولتي التوتر المنخفض، لتزويد المنازل والمحلات التجارية والحرفية بالطاقة الكهربائية.

وأشار إلى أنه من المتوقع الانتهاء من جميع أعمال المشروع قبل منتصف الشهر الجاري بتكلفة تبلغ حوالي 3 مليارات ليرة سورية.

عبدالله الشيخ

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