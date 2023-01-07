حزب سلوفاكي يدعو بلاده إلى الانسحاب من حلف الناتو

براتيسلافا-سانا

دعا حزب الجمهورية في سلوفاكيا سلطات البلاد للانسحاب من حلف شمال الأطلسي الناتو، باعتبار الأخير مصدراً للتوتر والصراعات في العالم.

وطالب رئيس حزب الجمهورية السلوفاكي عضو البرلمان الأوروبي ميلان أوهريك بتنظيم استفتاء في سلوفاكيا للتصويت على الانسحاب من حلف الناتو، الذي يعد مصدر الصراعات والأزمات العالمية.

وقال أوهريك في مقال نشره على موقعه الإلكتروني: إن حزبه يرفض السياسة الخارجية العدوانية للناتو، ويطالب بأن تكون سلوفاكيا محايدة عسكرياً كجارتها النمسا، مشدداً على رفضه أي تواجد للقواعد والقوات الأجنبية على الأراضي السلوفاكية، أو توريط بلاده في أي صراع مسلح خدمة للمصالح الأمريكية أو غيرها.

وأكد أوهريك أن سلوفاكيا لا تحتاج إلى أي تواجد عسكري أمريكي فيها، بل إلى هيكلية أمنية جديدة تحترم بشكل كامل سيادتها ومصالح جميع الدول، ولا تخضع بشكل أعمى للمصالح الأمريكية .

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