انتخاب الجمهوري مكارثي رئيساً لمجلس النواب الأمريكي

واشنطن- سانا

انتخب مجلس النواب الأمريكي في وقت متأخر الليلة الماضية، الجمهوري كيفن مكارثي رئيساً له، بعد 15 جلسة متتالية شهدت جدلاً واسعاً، وانقساماً في صفوف الحزب.

وأفادت وكالة فرانس برس بأن مكارثي حصل على 216 صوتاً، مقابل 211 صوتاً حصل عليها منافسه الديمقراطي حكيم جيفريز، فيما اختار 6 أعضاء عدم الإدلاء بأصواتهم لأي شخص.

وجاء هذا الانتخاب بعد مفاوضات شاقة، وحالة من الفوضى لم يشهدها الكونغرس منذ أكثر من 160 عاماً.

يذكر أن مجلس النواب الأمريكي فشل في 14 محاولة سابقة في انتخاب رئيس جديد له، بسبب خلافات في صفوف الجمهوريين.

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