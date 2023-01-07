أسعار النفط تسجل أكبر خسارة أسبوعية خلال شهر

نيويورك-سانا

سجلت أسعار النفط أكبر خسارة أسبوعية لها في شهر، حيث لم يساعد نمو الوظائف في الولايات المتحدة أسواق النفط الخام على الحفاظ على ارتفاعها.

وذكرت رويترز أن خام غرب تكساس الوسيط استقر في ختام التداولات عند 73.77 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه إلى 75.45 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض مؤشر الخام الأمريكي بنسبة 9 بالمئة تقريباً على مدار الأسبوع، مسجلاً أكبر انخفاض أسبوعي له منذ الأسبوع المنتهي في الثاني من كانون الأول الماضي.

كما أغلق خام برنت المتداول في لندن منخفضاً 12 سنتاً أو 0.2 بالمئة عند 78.57 دولاراً للبرميل.

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