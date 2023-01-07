استشهاد يمني وإصابة آخر جراء انفجار لغمين من مخلفات العدوان السعودي

صنعاء-سانا

استشهد يمني وأصيب آخر جراء انفجار لغمين من مخلفات العدوان السعودي في محافظتي الحديدة ومأرب.

ونقل موقع المسيرة نت عن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في اليمن قوله في بيان إن “مواطناً يمنياً استشهد إثر انفجار لغم من مخلفات العدوان في مديرية الحولك بمحافظة الحديدة في حين أصيب طفل في مديرية صرواح بمأرب إثر انفجار لغم من مخلفات العدوان”.

ويستمر سقوط ضحايا في اليمن جراء انفجار مخلفات العدوان السعودي وسط تجاهل من قبل المنظمات الأممية والإنسانية لمناشدات المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام من أجل توفير الأدوات والأجهزة اللازمة لتطهير المناطق الملوثة بهذه المخلفات.

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