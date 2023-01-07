توقيع رواية (على قيدك أنت) للأديبة مرح أبو فراج ضمن لقاء ثقافي في جرمانا

دمشق-سانا

وقعت الأديبة الدكتورة مرح ريواد أبو فراج روايتها (على قيدك أنت) ضمن لقاء ثقافي مساء اليوم في صالة المناسبات الاجتماعية في مدينة جرمانا.

اللقاء الذي أقامته الجمعية الخيرية في جرمانا وشارك فيه عدد من المثقفين والأدباء تضمن مناقشة الرواية الجديدة للأديبة أبو فراج وما تتضمنه من أفكار اجتماعية وتطلعات إنسانية.

و تحدثت غزالة الجرماني مؤسسة الجمعية الخيرية بجرمانا عن دور التربية في توعية الأبناء وتنمية مواهبهم وأهمية مشاركة المرأة الشابة في الفعاليات الثقافية لافتة إلى أن الرواية الجديدة تقدم كثيراً من تطلعات مؤلفتها نحو الخير ومساعدة المنكوبين والمحتاجين.

أما الشاعرة عبير نادر فركزت على علاقة الأديبة بما تستهدفه الرواية من قيم ترغب أن يتحلى بها الإنسان.

على حين عرف الإعلامي عامر أبو فراج في كلمته إلى المشاركين وبعض الشخصيات الثقافية التي شاركت في الحضور والمراحل الثقافية التي مرت بها مؤلفة الرواية.

وفي الوقت عينه أشارت الأديبة نبوغ أسعد إلى علاقة شخوص الرواية بالسرد الأدبي الذي تميز بفنية عالية وبجماليات عبرت من خلالها عن إحساس المرأة وقدرتها على الإنجاز الأدبي الذي يتميز بالأصالة وحب الإنسان والوطن.

وفي كلمته عبر ماهر فرج مدير تربية ريف دمشق الذي كرم المدرسة عبير أبو فراج والدة الأديبة مؤلفة الرواية عن دور الأم في رعاية الأخلاق والثقافة عند أولادها مبيناً أهمية القيم التربوية التي تأثرت فيها الأديبة وجسدتها في رؤى متنوعة خلال كتابتها.

مدير الجمعية الخيرية الدكتور إحسان عز الدين أشار إلى أهمية هذه اللقاءات الثقافية ودورها في ترسيخ المحبة والوفاء في المجتمع.

محمد خالد الخضر

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