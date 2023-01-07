تغريم محطة محروقات بحمص بنحو 120 مليون ليرة

حمص-سانا

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص محطة محروقات في قرية عين الدنانير قام المسؤول عنها بالتصرف بشكل غير مشروع بكمية 8125 ليتراً من احتياطي المحطة من البنزين.

وبين المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص أنه تم تنظيم الضبط العدلي اللازم وتغريمه بمبلغ 119437500 ل.س.

وأضاف اليوسف: تم أيضا ضبط بسطات على طريق (حمص-دمشق) بمخالفة الاتجار بالبنزين بطريقة غير مشروعة وتمت مصادرتها وتغريمهم بمبلغ 318000 ل.س.

كما شملت الضبوطات حسب مدير التجارة الداخلية مستودعاً عائداً لشركة مواد غذائية في قرية مسكنة بمخالفة عدم إبراز فاتورة شراء لمواد مقبلات أطفال وتمت مصادرة كمية 50 كرتونة ومخبز تمويني في قرية قزحل بمخالفة إنتاج خبز سيئ الصنع.

وبين اليوسف أنه تم أيضاً ضبط محل قصابة في حي باب السباع بمخالفة ذبح وطرح أنثى العواس للبيع دون موافقة اللجان المختصة.

كما ضبطت فعاليات متنوعة بمخالفات تتعلق بالأسعار والفواتير للمواد والسلع الأساسية وغيرها.

صبا خيربك

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