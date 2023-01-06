إصابة فلسطيني بجروح جراء اعتداء مستوطنين عليه شرق نابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني مساء اليوم جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليه شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأوضح مسؤول ملف مقاومة الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لوكالة وفا أن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا بلدة سالم شرق المدينة، واعتدوا على فلسطيني بالضرب، ما أدى إلى إصابته بجروح.

وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية في الضفة الغربية.

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