106 خروقات جديدة لقوى العدوان السعودي في الحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 106 خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قوله في بيان اليوم: إن” من بين الخروقات غارة للطيران التجسسي على حيس، وتحليق ثلاث طائرات تجسسية في أجوائها، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، و16 خرقاً بقصف مدفعي، و82 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.

وتواصل قوى النظام السعودي ومرتزقته انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الذي تم توقيعه عام 2018.

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