توقع بتعافي صناعة الطيران المدني في الصين بنسبة 75 بالمئة

بكين-سانا

أعلنت إدارة الطيران المدني في الصين أن صناعة الطيران المدني في البلاد ستشهد انتعاشاً خلال العام الجاري بنسبة 75 بالمئة من مستوى ما قبل جائحة كورونا.

ونقلت وكالة شينخوا عن سونغ تشي يونغ رئيس الإدارة قوله: إن القطاع يهدف إلى تحقيق تعاف قوي هذا العام.

وبحسب البيانات تعافى إجمالي حجم النقل الجوي خلال عام 2022 بنسبة 46.3 بالمئة من مستوى ما قبل الجائحة، وفي العام نفسه قامت الصين ببناء أو نقل ثمانية مطارات، ما أسهم في زيادة إجمالي عدد مطارات الشحن إلى254 والمطارات العامة إلى 399 مطاراً.

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