الفاو: أسعار المنتجات الغذائية العالمية تراجعت في كانون الأول

روما-سانا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو” أن الأسعار العالمية للمنتجات الغذائية واصلت تراجعها في كانون الأول الماضي، وهبطت دون المستوى الذي كانت عليه قبل سنة.

وذكرت وكالة فرانس برس أن مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية الذي يستخدم لقياس التغير الشهري في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأساسية تراجع بنسبة 1.9 بالمئة في كانون الأول مقارنة مع تشرين الثاني الذي سبقه، وهو تاسع تراجع على التوالي بعد الارتفاع القياسي الذي سجل في آذار الماضي.

وبلغ هذا المؤشر 132.4 نقطة في كانون الأول أي أقل بنسبة 1 بالمئة عن مستواه المسجل قبل سنة، ولكن بالنسبة إلى عام 2022 ككل بلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية 143.7 نقطة، وهو ما يمثّل ارتفاعاً يصل إلى 18 نقطة أي14.3 بالمئة بالمقارنة مع عام2021.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى الفاو ماكسيمو توريرو: إنه أمر جيد أن تهدأ أسعار السلع الغذائية بعد سنتين من التقلبات الشديدة، مضيفاً: إنه من الضروري البقاء متيقظين، والتركيز على تخفيف انعدام الأمن الغذائي العالمي.

وتراجع متوسط مؤشر منظمة الفاو لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 6.7 بالمئة عن مستواه المسجل في تشرين الثاني، ووصل إلى أدنى مستوى له منذ شباط 2021.

ويعزى الانخفاض في المؤشر في كانون الأول إلى تراجع في الأسعار الدولية لزيوت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وبذور عباد الشمس.

وتراجع مؤشر الحبوب بنسبة 1.9 بالمئة مقارنة مع تشرين الثاني، حيث عززت المواسم الحالية في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية الإمدادات وبقيت المنافسة بين الجهات المصدّرة قوية كما قالت المنظمة.

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