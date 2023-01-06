إصابة فلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة شابين بجروح والعشرات بينهم أطفال بحالات اختناق.

وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم مظاهرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

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