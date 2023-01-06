الدوري الممتاز لكرة القدم.. تعادل حطين مع المجد

الجمعة / 6 / 01 / 2023
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة: ملف الكيميائي في سورية من أكثر الملفات المسيسة في مجلس الأمن
2023-01-05
روسيا ترفض مناقشة تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سورية في مجلس الأمن
2023-01-05
السفير صباغ: سورية مستمرة بالتعاون مع منظمة الحظر لإغلاق (ملف الكيميائي) فيها
2023-01-05
ممثلاً سورية… السفير آلا يشارك في مراسم تشييع بابا الفاتيكان السابق
2023-01-05
مباحثات سورية لبنانية لتطوير التعاون الزراعي وتبادل المنتجات
2023-01-05
بوغدانوف يبحث مع الجعفري الأوضاع في سورية
2023-01-04
سورية تدين بأشد العبارات اقتحام مستوطني ومسؤولي الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى
2023-01-04
محليات
بتكليف من الرئيس الأسد.. الوزير الحلاق يهنئ طائفة الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد
2023-01-06
مؤشرات القطاع السياحي خلال عام 2022
2023-01-06
إعادة تأهيل قسم الإسعاف في الهيئة العامة لمستشفى درعا
2023-01-06
طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها وتحذير من تشكل الضباب ليلاً
2023-01-06
ضبط مخبز احتياطي مخالف بدمشق وإحالة مشرفه إلى القضاء
2023-01-05
مجلس مدينة طرطوس: إنارة معظم شوارع المدينة وحدائقها بأجهزة الطاقة الشمسية
2023-01-05
ضبط محطة وقود خاصة مخالفة في حلب
2023-01-05
رياضة
الوثبة يواصل صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-01-06
مدفيديف إلى نصف نهائي بطولة أديلايد للتنس
2023-01-06
بايرن ميونخ يتعاقد مع اللاعب الهولندي بليند
2023-01-06
مانشستر سيتي يفوز على تشيلسي في الدوري الانكليزي
2023-01-06
كوردا إلى ثمن نهائي بطولة أديلايد للتنس
2023-01-05
بايرن ميونخ يتعاقد مع يان سومر حتى 2025
2023-01-05
ديوكوفيتش إلى ربع نهائي بطولة أديلايد للتنس
2023-01-05
اقتصاد
الفاو: أسعار المنتجات الغذائية العالمية تراجعت في كانون الأول
2023-01-06
مجلس إدارة اتحاد الغرف يبحث سبل دعم الصناعة الوطنية
2023-01-05
اختتام فعاليات معرض (صنع في سورية) في بغداد .. إقبال شعبي لافت ونجاح مميز
2023-01-05
التجارة الداخلية: دعم المخابز الخاصة بالخميرة وأكياس النايلون مجاناً
2023-01-05
انخفاض سعر غرام الذهب 9 آلاف ليرة محلياً
2023-01-05
انخفاض كبير بأسعار الغاز في أوروبا
2023-01-05
المهندس عرنوس يوافق على توصيات اللجنة الاقتصادية بالسماح لوزارة النفط شراء أسطوانات الغاز المنزلي من القطاع الخاص
2023-01-05
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
بإقامة الصلوات والقداديس.. الطائفة الأرمنية تحتفل بعيد الميلاد المجيد- فيديو
بتكليف من الرئيس الأسد.. الوزير الحلاق يهنئ طائفة الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد
الحرارة إلى انخفاض وأمطار في المناطق الساحلية
أنتونوف: واشنطن لا تراعي العواقب الخطيرة لدعم نظام كييف بالأسلحة
الدوري الممتاز لكرة القدم.. تعادل حطين مع المجد
2023-01-06
تصوير: نجم ناصر
لقاء حطين والمجد في الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-01-06
linda
سابق
الوثبة يواصل صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم
التالي
إصابة فلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved